Padrasto que matou enteada em Porto Alegre tem prisão preventiva decretada

Foi decretada no início da noite desta segunda-feira a prisão preventiva do homem de 42 anos, acusado de matar a enteada, de 18 anos, no bairro Agronomia, em Porto Alegre. Protocolada ainda na manhã desta segunda, recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi deferida pela Vara Especializada em crimes de feminicídio.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o agressor confessou o crime na presença do advogado. Ele foi autuado em flagrante por crime de feminicídio, praticado por motivo torpe, mediante recurso que impossibilita a defesa da vítima. Também foi acusado do crime de falsa identidade, já que mentiu no momento da prisão.

Conforme a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, responsável pelo caso, a mãe da vítima já havia registrado ocorrência contra o agressor em 2019. Na ocasião, ele ameaçou a família e as crianças.

O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, no bairro Agronomia. Ele estrangulou a vítima para vingar-se da mãe, devido à separação do casal, ocorrida há dois anos. O casal tinha quatro filhos. A detenção ocorreu em Eldorado do Sul.