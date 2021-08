Pai ataca os próprios filhos e coloca fogo na residência em Criciúma, em Santa Catarina

publicidade

Um homem esfaqueou os próprios filhos, uma adolescente de 13 anos e um menino de 7 anos, incendiando a casa depois, em Criciúma, em Santa Catarina. O corpo da menina foi encontrado carbonizado nos escombros da moradia, situada na rua Everson Ramos Jesuíno, no bairro Imperatriz. Já o garoto sobreviveu ferido ao ataque do pai, que foi preso no começo da manhã deste sábado pela Polícia Militar.

O crime bárbaro ocorreu na noite dessa sexta-feira. Outros quatro filhos estavam na moradia e conseguiram fugir durante o acesso de fúria do pai, que estaria sob efeito de drogas. O Corpo de Bombeiros Militar compareceu no local, sendo empregados em torno de 14 mil litros de água para combater as chamas.

O criminoso, de 39 anos, já tem passagens por furto, lesão corporal, posse de drogas e tentativa de homicídio. Ele será indiciado pela Polícia Civil pelo feminicídio contra a adolescente, três tentativas de homicídio qualificado, duas tentativas de feminicídio e pelo incêndio criminoso. Laudos do Instituto Geral de Perícias (IGP) estão sendo aguardados.