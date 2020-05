Pai e filha são presos pela PRF com dois quilos de crack em Paverama

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal prendeu pai e filha com cerca de dois quilos de crack na madrugada desta terça-feira na BR 386, em Paverama. O flagrante ocorreu quando um Ford Fusion foi abordado na rodovia. O motorista, de 53 anos, estava acompanhado da filha, de 26 anos, grávida, usada para justificar a viagem como retorno de uma suposta consulta médica em Porto Alegre.

No entanto, o nervosismo de ambos chamou a atenção do efetivo da PRF que decidiu realizar uma revista. Na bolsa da mulher foram encontradas duas porções de cocaína, o que intensificou uma busca minuciosa no veículo.

No interior de uma caixa transportada no assoalho, junto aos pés da passageira, os policiais rodoviários federais localizaram então dois tabletes que totalizaram dois quilos de crack. Após a prisão foi descoberto que a droga estava sendo levada de Porto Alegre para Crissiumal, onde residem.