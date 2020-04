Pai e filho presos com 1,5 quilo de maconha vão responder em liberdade

publicidade

A Justiça decretou a liberdade provisória do pai e do filho que foram presos com 1,5 quilo de maconha pela Polícia Civil no bairro Cristal, em Porto Alegre. O flagrante foi realizado pela equipe do delegado Thiago Bennemann, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). O homem, de 56 anos, e o filho, de 25 anos, haviam sido detidos em flagrante na noite de segunda-feira.

Ao invés de terem um ponto fixo, eles estavam em um Chevrolet Celta, de cor branca, usado para a venda da droga. O delegado Thiago Benemann avaliou que a comercialização da droga ocorria de modo pulverizado, com pequenas quantidades à venda e através de divulgação de boca em boca.

O pai tinha antecedentes criminais apenas por posse de entorpecente, mas possivelmente o filho seria o coordenador do esquema. “Eles faziam entregas entre os bairros Medianeira e Centro. Não é tráfico em larga escala”, observou, acrescentando ainda que um outro familiar encontra-se recolhido por tráfico de drogas na Penitenciária Estadual de Jacuí. “A família viu isso como uma forma de fazer dinheiro”, concluiu.