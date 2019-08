Pai e madrasta são presos por tortura e morte de criança no Rio de Janeiro

publicidade

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa sexta-feira, um casal pela tortura e morte de uma menina de seis anos no Lins, zona norte do Rio de Janeiro. Os suspeitos do crime são o pai e a madrasta de Mel Rhayane Ribeiro de Jesus.

As autoridades tomaram conhecimento do caso após a criança dar entrada no Hospital Naval Marcílio Dias, na mesma região. Os médicos da unidade acionaram os PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins por desconfiarem que a menina havia sido vítima de maus-tratos.

De acordo com as investigações da Divisão de Homicídios, a criança era constantemente amarrada e chicoteada. Os peritos constataram diversas lesões pelo corpo da vítima que, inclusive, estava sem parte da orelha.

A polícia informou que o pai confessou o crime. Em depoimento, ele disse que deixava a criança amarrada para que ela não tivesse acesso aos outros filhos do casal. O homem alegou que as agressões eram para corrigir um suposto comportamento sexual alterado da vítima, que já havia sido, segundo ele, estuprada. Ainda segundo os agentes, o suspeito também tirou a filha da escola para ocultar o crime. A madrasta, por sua vez, mesmo negando os fatos, foi presa por ter se omitido às agressões.