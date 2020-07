Passageira é flagrada com drogas em um ônibus de linha intermunicipal na BR 293, em Bagé

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma passageira com drogas em um ônibus da linha intermunicipal Porto Alegre-Dom Pedrito na noite dessa sexta-feira na BR 293, em Bagé.

O efetivo da PRF abordou o coletivo na rodovia e realizou uma vistoria, sendo encontrados cerca de um quilo de cocaína e um quilo de crack na bagagem de mão da passageira.

Trata-se de uma jovem, de 18 anos, moradora de Bagé. Ela foi presa e confessou que buscou a droga em Porto Alegre para levar para a sua cidade.

Pelotas

Em Pelotas, ainda na sexta-feira, a PRF prendeu dois indivíduos com cerca de 200 gramas da super maconha conhecida como skunk, com elevador teor do princípio ativo THC. A dupla estava em um Volkswagem Voyage, com placas de Novo Hamburgo, que não obedeceu à ordem de parada na BR 116. Houve perseguição então do veículo que fugiu em alta velocidade.

No caminho, os ocupantes do carro arremessaram um pacote pela janela. Após alguns quilômetros, os policiais rodoviários federais conseguiram interceptar o carro. O pacote jogado fora foi recuperado e continha skunk. Os dois homens foram presos e admitiram que traziam a droga da fronteira com o Uruguai para entregá-la na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Santa Catarina

No município catarinense de Irani, uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar interceptou na sexta-feira um carregamento de 14 quilos de cocaína e 14 quilos de crack que viria para o Rio Grande do Sul.

A apreensão ocorreu no cruzamento da BR 282 e da BR 153, quando um Renault Clio, com placas de Novo Hamburgo, foi abordado. Um cão farejador indicou onde existiam drogas no veículo. O entorpecente encontrava-se em um fundo falso do porta malas do carro. O motorista, de 34 anos, foi preso em flagrante.