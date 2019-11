Pasta-base de cocaína apreendida pela PRF de Santa Catarina vinha para o Rio Grande do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina confirmou que o Rio Grande do Sul seria o destino final do carregamento de 29 quilos de pasta-base de cocaína apreendido na segunda-feira em Guaraciaba.

De acordo com a PRF, a droga estava sendo levada para a cidade gaúcha de Passo Fundo. O entorpecente foi descoberto escondido na traseira de um Ford Verona abordado no km 80 da BR 163.

Dando um sinal positivo, o cão farejador da raça pastor belga Billi foi quem localizou os pacotes em um fundo falso do porta-malas do carro que tinha placas de Passo Fundo. Preso em flagrante, o motorista, de 35 anos, confessou que estava sendo pago para buscar a droga em Cascavel, no Paraná, e transportá-la até o Estado.