PC deflagra ação contra facção que tortura os próprios integrantes na Região Metropolitana

A Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Viamão deflagrou na manhã desta sexta-feira a operação Phoenix. Estão sendo investigados os crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e tortura praticados por integrantes de uma organização criminosa que atua principalmente em Alvorada. A ação, coordenada pelo delegado Eduardo Limberger do Amaral, foi concentrada no bairro Piratini e Beco Natal, em Alvorada, e no bairro Vila Elsa em Viamão. Uma mulher foi detida.

Cerca de 120 agentes cumpriram 29 mandados de busca e apreensão, sendo nove ordens judiciais em estabelecimentos prisionais. Nove telefones celulares foram recolhidos para análise. Na última quarta-feira já tinham sido apreendidas munições de calibres 20, drogas e quantias em dinheiro.

Em nove meses de investigação, os agentes da Draco de Viamão apuraram que a facção tem por característica a aplicação de torturas em seus comandados que perdem drogas para a polícia ou que não seguem as ordens. Homicídios contra os próprios integrantes do baixo escalão do tráfico de drogas também foram verificados. Os policiais civis confirmaram ainda que os gerentes do tráfico seguiam coordenando as atividades criminosas a partir do interior dos presídios.