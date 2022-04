PC e BM apreendem mais de 160 quilos de maconha no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

publicidade

Mais de 160 quilos de maconha foram apreendidos na manhã desta segunda-feira pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil e 19º BPM da Brigada Militar em Porto Alegre. O flagrante ocorreu no bairro Lomba do Pinheiro. Os agentes identificaram que a droga é de uma facção criminosa.

A ação contra o tráfico de entorpecentes, coordenada pelo delegado Alencar Carraro, faz parte do trabalho de inteligência do Denarc e da Brigada Militar visando combater o conflito entre as organizações criminosas na Capital.

Diversos locais que poderiam ser usados como depósito por uma das facções criminosas e abasteceria a Capital e Região Metropolitana. O carregamento de maconha foi então localizado em uma residência no bairro Lomba do Pinheiro. Houve ainda o recolhimento de um revólver calibre 38, com numeração raspada. Nenhum suspeito encontrava-se no local.

Na semana passada, o Denarc já havia realizado duas operações. Na quarta-feira , uma ação resultou na apreensão de seis placas balísticas modelo “strike face” e uma capa de colete à prova de balas na vila Cruzeiro do Sul.