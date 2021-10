Pedras Altas decreta luto oficial após assassinato do presidente da Câmara Municipal

publicidade

A cidade de Pedras Altas, localizada na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, decretou luto oficial após o assassinato do presidente da Câmara de Vereadores, Davi Morais Oliveira, de 62 anos. A morte foi confirmada na noite dessa sexta-feira (29) pela prefeitura do município, que tem menos de 2 mil habitantes.

O parlamentar, filiado ao Progressistas, estava em seu terceiro mandato. Ele foi morto a tiros, em sua própria casa, e o autor dos disparos tirou a própria vida após o assassinato. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas pela Polícia Civil e pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Em nota, a prefeitura de Pedras Altas destacou que a cidade “perde um grande homem público, incentivador do desenvolvimento de sua comunidade, assim como a região perde um cidadão que sempre tinha palavras de incentivo”. A presidência da Câmara de Vereadores ficará com a vice, Maria Eliana Azevedo (PT).