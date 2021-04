Pelotas era o destino da droga apreendida na BR 101, em Tubarão, em Santa Catarina

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina confirmou na manhã desta quinta-feira que o Rio Grande do Sul era o destino final da droga apreendida no km 344 da BR 101, em Tubarão. Cerca de 4,7 quilos de maconha estavam sendo levados para a cidade gaúcha de Pelotas em um Chevrolet Onix.

Conforme a PRF, o veículo, dirigido por um motorista de aplicativo de viagem, foi abordado na rodovia na tarde da última quarta-feira, após uma denúncia anônima. A maconha foi então encontrada na mochila do passageiro, de 27 anos.

Ele foi preso em flagrante pelos policiais rodoviários federais. O traficante confessou que comprou a droga em Florianópolis e a revenderia em Pelotas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Tubarão.

CAXIAS DO SUL

Um traficante foi preso em flagrante quando retornava com drogas de Santa Catarina para Caxias do Sul, na Serra. O indivíduo, de 23 anos, foi surpreendido com cerca de dois quilos de crack em uma barreira policial na noite de quarta-feira. Na revista do veículo, o crack foi localizado escondido em compartimento oculto.

Tratava-se de uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul. Os policiais sabiam que um carro retornava de SC com entorpecente para a cidade.