Perseguição termina com uma mulher morta na Zona Norte de Porto Alegre

A perseguição a um automóvel roubado terminou com uma mulher morta na noite do sábado, na Zona Norte de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, ela tinha 20 anos e estava no banco traseiro de um Ford Focus, junto com duas crianças, quando o veículo começou a ser acompanhado pela guarnição do 20ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) no bairro Sarandi, por volta das 22h30min. A perseguição seguiu até a Avenida Alexandre Luís, no bairro Jardim Itu-Sabará, quando os criminosos colidiram o veículo, que tinha as placas clonadas, e conseguiram fugir.

Conforme o boletim de ocorrência, um dos tiros desferidos pelos homens que ocupavam os bancos da frente do automóvel atingiram fatalmente a mulher no tórax. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As crianças e os policiais não ficaram feridos.

No interior do Focus os brigadianos localizaram um revólver calibre 38, com cinco cartuchos deflagrados. A Brigada Militar acredita que havia, pelo menos, mais uma arma. Os dois homens conseguiram escapar a pé e até o momento não foram identificados.

As duas crianças, que não tiveram as idades informadas, foram conduzidas até a Delegacia da Criança e do Adolescente. A BM não confirmou se elas eram filhas da vítima fatal. O local do fato foi isolado e a perícia esteve no local. O laudo deve ser divulgado em até 30 dias.