PF de Caxias do Sul investiga fraude de R$ 70 milhões no Seguro Defeso

A Polícia Federal de Caxias do Sul deflagrou na manhã desta quinta-feira a terceira fase da Operação Timoneiro, que investiga fraudes de R$ 70 milhões envolvendo o Seguro Desemprego de Pescador Artesanal (SDPA), conhecido como Seguro Defeso. Onze mandados devem ser cumpridos no Pará e no Amapá.

Conforme a PF, 40 policiais federais devem cumprir as ordens judiciais nas cidades de Almeirim e Monte Dourado, no Pará, e em Laranjal do Jari, no Amapá, expedidos pela Justiça Federal de Caxias do Sul.

Os integrantes da organização criminosa investigados nesta fase formam o núcleo de fornecedores de dados cadastrais de potenciais recebedores do Seguro Defeso. Com essas informações, servidores públicos que detinham acesso ao sistema de concessão do benefício incluíam as informações para que pessoas que não teriam direito passassem a receber esses recursos.

Aos investigados que não tiveram a prisão preventiva decretada, foram impostas medidas cautelares diversas, como recolhimento domiciliar em período integral com monitoramento eletrônico. Os crimes investigados na terceira fase da Operação Timoneiro são organização criminosa, corrupção ativa e estelionato qualificado.

As operações Timoneiro e João XXI, deflagradas em abril e julho de 2018 e que subsidiam a ação hoje, tiveram início a partir de um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego que identificou 6.988 requerimentos de “Seguro Defeso” com indícios de irregularidade. Nas fases anteriores à deflagração de hoje, nove servidores públicos e outras dez pessoas foram presas preventivamente e indiciadas.