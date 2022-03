PF de Passo Fundo realiza operação contra venda ilegal de vinhos pela internet

publicidade

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a operação Vinus, que investiga grupo envolvido no comércio eletrônico de vinhos provenientes de descaminho. A ação ocorreu em conjunto com a Receita Federal. Os crimes investigados são os de descaminho, associação criminosa e de lavagem de dinheiro.

Houve o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Constantina e Passo Fundo, visando buscar mais elementos probatórios sobre os fatos investigados.

A investigação começou a partir da fiscalização realizada pela Receita Federal em um centro de distribuição dos Correios em Passo Fundo. Na ocasião, os agentes apreenderam caixas de vinho provenientes da Argentina, enviadas via postal para compradores residentes em outros estados e sem emissão de nota fiscal.

A partir da instauração do inquérito policial, os policiais federais comprovaram que um morador de Constantina efetuava o descaminho de vinhos da Argentina e comercializava o produto em plataforma de comércio eletrônico na internet, fornecendo o produto de forma irregular para compradores de todo o país.

Ao longo do trabalho investigativo, outros dois indivíduos foram identificados por fazerem o transporte do vinho da fronteira com a Argentina até Constantina, de onde os produtos eram remetidos aos compradores nacionais.



A Brigada Militar de Constantina prestou apoio na operação, pois no dia 21 de dezembro do ano passado e no último dia 3 de fevereiro o Comando Rodoviário da BM realizou apreensões de duas cargas de vinhos provenientes de descaminho. As mercadorias eram transportadas pelos investigados, contabilizando mais de 100 caixas de vinhos.

Serra

Na quinta-feira, a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desencadeou a operação Calice III com o objetivo de desarticular grupo criminoso dedicado à venda de bebidas de origem estrangeira irregularmente internadas no país.

Os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão, sendo cinco ordens em Caxias do Sul e um em Canoas. Duas pessoas foram presas em flagrante e uma grande quantidade de bebidas alcoólicas foram recolhidas.

Houve a participação da Secretaria Municipal do Urbanismo de Caxias do Sul para verificar a regularidade de funcionamento do estabelecimento comercial no município.

As investigações começaram em janeiro deste ano a partir de notícia-crime apresentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O grupo criminoso realizava as vendas em pelo menos duas lojas, uma em Caxias do Sul e outra em Canoas. Ele operava sob nome fictício e se utilizava de interpostas pessoas para a movimentação dos valores recebidos.



Os investigados, em tese, responderão pelos crimes de descaminho, associação criminosa, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores.