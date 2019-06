PF faz a maior apreensão de cocaína no RS em 2019

publicidade

A Polícia Federal fez a maior apreensão de cocaína do ano no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Foram encontrados 255 quilos do entorpecente, conforme apuração dos agentes.

A droga estava sendo transportada no fundo falso de um caminhão bitrem, que tinha placas do Paraná. De acordo com a PF, a ação ocorreu após o recebimento de informações anônimas sobre o possível carregamento do material.

O condutor, um homem de 38 anos, natural de Arapongas, também no Paraná, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal.