PF faz operação para investigar movimentações irregulares no mercado de câmbio no RS

A Polícia Federal deflagrou a operação Barriga Verde em Santa Catarina e Rio Grande do Sul para investigar movimentações irregulares no mercado de câmbio. A ação conta com a participação da Receita Federal e Ministério Público Federal.

Estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Criciúma. Em SC, as ordens judiciais foram executadas em Florianópolis, São José, Criciúma, Garopaba, Imbituba, Urussanga e Itajaí. No RS, a ação ocorreu em Caxias do Sul, na Serra.

Cerca de 100 agentes da PF, além de membros do MPF e servidores da RF, foram mobilizados. As buscas aconteceram em endereços de pessoas físicas e jurídicas. Houve apreensão de documentos, dinheiro e até de armas, sendo duas espingardas e um revólver.

As investigações começaram a partir do recebimento de informações sobre movimentações atípicas envolvendo empresas atuantes no mercado de câmbio, os sócios dessas companhias e pessoas físicas e jurídicas relacionadas. Conforme a Polícia Federal, a principal empresa investigada, apesar de apresentar faturamento anual de cerca de R$ 7 milhões, movimentou uma quantia superior a R$ 1 bilhão entre 2013 e 2019.



Os agentes apuraram ainda a existência de diversos depósitos realizados por terceiros, em volume total superior a R$ 2 milhões, destacando-se transações com pessoas físicas que já possuíram vínculo empregatício com a empresa investigada. Os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pelos crimes de operação ilegal de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.