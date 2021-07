PF flagra moradora de São Leopoldo recebendo R$ 1,5 mil em dinheiro falso

publicidade

A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira, em torno de R$ 1,5 mil em dinheiro falso que foi enviado através dos Correios no município de São Leopoldo, na região do Vale do Rio dos Sinos. Uma mulher foi presa em flagrante no bairro Santos Dumont.



Os policiais federais se deslocaram até o endereço indicado como destinatário da encomenda suspeita. A ação foi desencadeada após o recebimento de informações da possibilidade de remessa de cédulas falsas, negociadas através de um aplicativo de mensagens.



Ao chegarem no local, os agentes monitoraram a residência e aguardou a entrega da encomenda pelos Correios. O pacote foi recebido em mãos por uma mulher, de 32 anos, que estava na casa.

Em seguida, os policiais federais ingressaram na moradia e ordenaram que o envelope fosse aberto por ela, confirmando então a remessa de cédulas falsas enviadas via postal a partir de Minas Gerais. Houve a apreensão de vinte notas no valor de 50 reais e cinco notas de 100 reais. A mulher presa foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal, em Porto Alegre, e será indiciada pelo crime de moeda falsa.