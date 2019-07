PF mira quadrilha de tráfico de drogas em quatro cidades do Rio Grande do Sul

publicidade

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, uma operação contra uma organização criminosa dedicada ao tráfico no Extremo Sul do Brasil. Além do Chuí, policiais federais devem cumprir mandados de busca e apreensão nas cidades de Canoas, Santa Maria e Santa Vitória do Palmar. A ofensiva foi chamada de Classe A.

As investigações, que começaram em 2016, revelaram que o grupo enviava drogas das cidades da região metropolitana para Santa Vitória e Chuí. Também foram identificados os responsáveis por enviar valores do tráfico para os fornecedores de drogas. O envio era realizado por depósitos bancários.

Conforme as investigações da PF, o grupo atuava na distribuição de drogas para o tráfico local. O nome da operação faz alusão ao carro utilizado para recolher o dinheiro obtido com a venda da droga nos pontos de comércio, localizados na fronteira do Estado com o Uruguai.