PF prende suspeitos de planejar resgate de chefes de facções em presídios federais

publicidade

A Polícia Federal (PF) prendeu 11 integrantes de uma organização criminosa suspeita de planejar o resgate de presos em presídios federais. Os alvos do grupo eram líderes de facções criminosas presos em penitenciárias de Brasília (DF) e Porto Velho (RO). Cerca de 80 policiais cumpriram os mandados de prisão preventiva e outros 13 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A operação Anjos da Guarda ocorreu no Distrito Federal (Brasília), Mato Grosso do Sul (Campo Grande e Três Lagoas) e São Paulo (São Paulo, Santos e Presidente Prudente). O nome da operação é uma homenagem aos servidores da Segurança Pública.

Além dos resgates, os criminosos planejavam sequestrar autoridades para forçar a soltura de parte dos líderes. As ações eram combinadas com os presos em visitas aos presídios.

De acordo com as investigações, os encontros aconteciam nas cabines dos presídios, onde é possível falar com o interno por meio de um vidro. O espaço é chamado de parlatório. Lá, segundo a PF, os integrantes da organização conversavam com os criminosos em código, utilizavam jargões e falavam de situações jurídicas que não existiam.

Veja Também