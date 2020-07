PF realiza operação contra tráfico internacional de armas

publicidade

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (29), uma operação contra o tráfico internacional de armas em oito estados, inclusive no Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos pelos 130 policiais federais 25 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, Espírito Santos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe, além de um mandado de prisão preventiva em Brumadinho (MG).

Segundo os investigadores, as armas eram trazidas do Paraguai, encaminhadas a dois pontos de distribuição: um em Foz do Iguaçu (PR) e outro em Guaratuba (PR). Das duas cidades, o armamento – escondido em aparelhos de som, panelas elétricas e climatizadores – era enviado a outros municípios pelos Correios e transportadores.

As vendas destas armas eram feitas pela internet, em plataformas abertas a todo o público. De acordo com a polícia, além das pistolas, os suspeitos comercializavam kits para airsoft que transformavam simples pistolas em submetralhadoras, utilizadas com carregadoras estendidos e seletores de rajadas.