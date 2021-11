PF realiza operação para desarticular grupo de contrabando de cigarros paraguaios

publicidade

A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira a operação Carcinoma para desarticular uma organização criminosa especializada em contrabando de cigarros paraguaios e com atuação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A Polícia Rodoviária Federal atuou em conjunto na ação coordenada pela PF de Santo Ângelo.

Dez mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por 80 policiais federais e dez policiais rodoviários federais nas cidades de Tenente Portela e Três Passos, no RS; Chapecó, São Miguel do Oeste e Cordilheira Alta, em SC; e Guaíra, Cascavel, Umuarama e Floresta, no PR. Houve ainda execução de ordens judiciais para sequestro de veículos e valores em contas bancárias em virtude da prática de lavagem de dinheiro pela organização criminosa.

O grupo criminoso organizado estava sediado na região Noroeste do Estado. Durante as investigações, 12 milhões de maços de cigarros paraguaios e 41 veículos, entre 33 caminhões e oito automóveis, foram recolhidos em 19 flagrantes, além da prisão de 44 suspeitos. O valor estimado das mercadorias apreendidas ficou em torno de R$ 60 milhões, com aproximadamente R$ 30 milhões em tributos sonegados.

Inicialmente, a organização criminosa utilizava caminhões registrados em nome dos próprios motoristas responsáveis pelo transporte dos cigarros contrabandeados. Com a sequência de prisões em flagrante e apreensões, o grupo passou a contratar “laranjas” para registro dos seus veículos, pagando uma espécie de “aluguel” mensal pelo nome emprestado. Alguns sequer possuíam carteira de habilitação.

O trabalho investigativo começou em 2018, a partir da troca de informações entre o Núcleo de Inteligência da Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo e o Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal de Sarandi.