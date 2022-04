PMs são atacados em área conflagrada de Porto Alegre

publicidade

Um ataque contra o efetivo da Brigada Militar resultou na apreensão de arma e munição na noite dessa terça-feira em Porto Alegre. O confronto ocorreu no bairro Cascata, uma das áreas conflagradas pelas facções criminosas envolvidas em um conflito e que atuam no tráfico de drogas.

Uma viatura discreta do setor de inteligência do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da BM foi alvejada por diversos disparos, quando passava na esquina da avenida Herval com a rua Maria Lúcia Petiti. Três criminosos, sendo que um deles com fuzil, efetuaram o ataque. O pára-brisa ficou crivado com mais de 20 tiros, mas os policiais militares não ficaram feridos.

Após trabalho integrado de inteligência realizado pelo CPC juntamente com as Força Táticas do 1º BPM e do 19º BPM, a área foi ocupada em buscas dos criminosos. Um menor de idade, de 17 anos, acabou sendo abordado. Ele possui antecedentes como adolescente infrator por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e receptação.

Houve a apreensão de 96 munições e de uma pistola calibre nove milímetros com cinco carregadores.

Foto: BM / Divulgação / CP