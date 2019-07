Polícia apreende mais de 140 quilos de maconha em Nova Santa Rita

publicidade

Agentes da 1ª delegacia do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) apreenderam 143 quilos de maconha e 500 gramas de cocaína com um motorista que trafegava na BR 386, em Nova Santa Rita em direção a Porto Alegre.

O condutor confessou aos policiais que vinha com a droga carregada em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O traficante disse que recebeu R$ 10 mil para fazer o transporte em um Renault Clio. O entorpecente seria entregue para uma facção da zona Sul da Capital, com atuação na Região Metropolitana.

O homem era interceptado pela Polícia Civil há meses, de acordo com o delegado Thiago Benneman. Desde janeiro, pelo menos meia tonelada de drogas foi interceptada pela 1ª delegacia do Denarc na Região Metropolitana de Porto Alegre.