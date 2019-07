Polícia busca assaltantes de loja que levaram caminhão com reféns em Venâncio Aires

publicidade

A Polícia Civil (PC) e a Brigada Militar (BM) fazem buscas a um grupo que roubou o depósito de uma loja e fez os vizinhos do local reféns, na cidade de Venâncio Aires, Vale do Rio Pardo. Segundo a PC, os homens teriam atacado o local, que fica localizado na RSC 453, por volta das 19h.

Os assaltantes fugiram levando um caminhão com notebooks e celulares, além de terem carregado reféns. O delegado Felipe Staub Cano não confirmou o número de vítimas levadas. De acordo com ele, as suspeitas é de que os bandidos tenham fugido pela RSC 287.