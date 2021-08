Polícia cerca Araçatuba e prende suspeitos de assaltos a bancos

publicidade

Após os ataques a agências bancárias em Araçatuba, cidade do interior de São Paulo, três suspeitos de participarem da ação violenta foram presos pelas polícias Civil e Miliar. Um outro homem morreu no confronto ocorrido na área rural, enquanto outras duas pessoas também constam como vítimas fatais da ação criminosa realizada durante a madrugada desta segunda-feira. As informações são da Record TV.

Há informações de que homens estão escondidos em plantações na zona rural. Dois helicópteros Águia da Polícia Militar sobrevoam a região. Houve reforço de equipes vindas de outras partes do estado.

A orientação da prefeitura e da polícia é para que os moradores não saiam de casa porque há, pelo menos, 14 pontos com explosivos espalhados na cidade, que podem ser acionados até remotamente. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) está na região.

A Associação Comercial de Araçatuba solicitou à prefeitura que os comércios fiquem fechados nesta segunda-feira (30) por questões de segurança. Os veículos de luxo e blindados usados na ação serão periciados. Os criminosos também tentaram invadir o Seret, que é uma espécie de tesouraria do Banco do Brasil.

Morto ao tentar filmar ação criminosa

Três pessoas morreram na ação, segundo a polícia. De acordo com o capitão Guedes da Polícia Militar, uma das vítimas tentou filmar a atuação dos criminosos e foi morta. A outra morreu em confronto com a polícia na área rural e a terceira ainda não se sabe se é era morador ou integrante do grupo.

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas e estão internadas em estado grave em hospitais da região. São elas: um homem de 28 anos que foi baleado no abdômen, um de 31 anos que foi atingido no rosto e braços, outro de 38 anos que está intubado e ainda um jovem de 25 anos que foi atingido na explosão de dinamites, foi amputado e passa por cirurgia.