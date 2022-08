Polícia Civil acaba com tele-entrega de drogas a partir do bairro Jardim Algarve, em Alvorada

publicidade

Sete quilos de maconha, 800 gramas de cocaína e 200 gramas de crack foram apreendidos pela equipe do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Alvorada. Houve ainda o recolhimento de quatro sacos de pinos vazios, quatro balanças de precisão, uma pistola, um revólver, mais de 45 munições, um liquidificador e um telefone celular.

A ação, sob comando do delegado Wagner Dalcin, foi realizada nessa sexta-feira no bairro Jardim Algarve. Os agentes investigavam um esquema de tele-entrega de entorpecentes a partir de uma residência naquela área. Na casa suspeita, os agentes monitoraram e confirmaram que motoristas recebiam as drogas para posterior distribuição pela cidade, atendendo os pedidos dos usuários. O traficante responsável foi abordado e detido em flagrante no local pelos policiais civis.