Polícia Civil apreende R$ 4,5 milhões em fios e cabos furtados durante ação na Região Metropolitana

A Polícia Civil calculou em cerca de R$ 4,5 milhões o valor dos metais apreendidos na operação Curto Circuito, que foi realizada nessa quinta-feira pela 3ª DP de Canoas, DP de Eldorado do Sul, DP de Esteio, 1ª DP de Sapucaia do Sul e 2ª DP de Sapucaia do Sul. A ação resultou em 26 presos envolvidos nos crimes de furto de fios e cabos e também de receptação qualificada.

“Trata-se da maior operação com ordens judiciais contra o furto de fios e cabos de 2022”, destacou o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza.

Houve o cumprimento de 60 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos, como ferros-velhos, na Região Metropolitana, tendo apoio da Brigada Militar. Cerca de 300 policiais civis e militares foram mobilizados.

A coordenação foi dos delegados Rodrigo Caldas, Eric Dutra, Karoline Calegari, Luciane Bertoletti, Ana Flávia e Pablo Soares, em conjunto com a diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegada Adriana Regina Costa, e o diretor da 2ª DPRM, delegado Mario Souza.

“Na apuração dos fatos que deram origem às ordens judiciais foi essencial o trabalho conjunto das empresas concessionárias de serviços públicos, principais e diretamente lesadas por tais atividades criminosas”, observou o delegado Mário Souza.

“Além disso, o presente trabalho era de suma importância, em razão do grande aumento de furtos de fios e cabos, conduta criminosa que não pode ser banalizada. É um crime que causa problemas na comunidade, com falta de iluminação, energia, internet e etc”, acrescentou.

“Em face à grande quantidade de furtos, as investigações da Polícia Civil visaram especialmente potenciais suspeitos de receptação de referidos produtos ilícitos”, complementou o diretor da 2ª DPRM.

Segundo ele, em torno de R$ 10 milhões foram inspecionados durante a operação, que contou ainda com a participação das empresas concessionárias na identificação e origem do material encontrado nos estabelecimentos.