Polícia Civil apura motivação do assassinato do secretário municipal da Saúde de Bom Progresso

A Polícia Civil apura o que está por trás do assassinato do secretário municipal da Saúde de Bom Progresso, Jarbas David Heinle, 44 anos, ocorrido no final da noite de sábado passado. A investigação está a cargo da DP de Três Passos, sob a coordenação do delegado William Garcez. “Seguem sendo investigadas a motivação e autoria do crime”, enfatizou a titular da 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (22ª DPRI), delegada Cristiane Braucks à reportagem do Correio do Povo. Nenhuma hipótese sobre o homicídio é descartada.

O corpo da vítima foi sepultado no final da manhã desta segunda-feira no cemitério municipal da cidade. Ele deixa esposa, irmão e o pai, que é prefeito da cidade, Armindo David Heinle (PP). O crime chocou a população. Houve a decretação de luto oficial no município, que tem pouco mais de 1,8 mil habitantes e fica localizado na região Noroeste do Estado. Nas redes sociais, inúmeras postagens lamentavam a morte e prestavam condolências.

O secretário foi executado a tiros por um suspeito que o aguardava escondido na residência da vítima, situada na localidade de Linha Biriva, na zona rural do município. Os disparos atingiram a cabeça e o peito. Plantonista da região, o delegado Bruno Chaves Lima de Paula, titular da DP de Santo Augusto, explicou que o secretário retornava de um jantar na casa de amigos. A esposa da vítima também estava no evento e retornou para casa em um outro veículo.

“As investigações apontam que o criminoso estaria esperando a vítima num galpão da residência”, adiantou. Jarbas David Heinle chegou a ser levado para o Hospital de Caridade de Três Passos. “Testemunhas que prestaram atendimento já foram ouvidas. Já temos algumas linhas de investigação”, acrescentou. O local do crime ficou isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Foto: Arquivo Pessoal / Reprodução / CP