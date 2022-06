Polícia Civil de Canoas prende seis e recupera cerca de 20 quilos de apliques de cabelos humanos

publicidade

Cerca de 20 quilos de apliques de cabelos humanos, avaliados em R$ 300 mil, foram recuperados na operação Mega Hair desencadeada entre a noite dessa sexta-feira e manhã deste sábado pela Polícia Civil em Canoas. A ação foi coordenada pelo titular da 1ª DP, delegado Rafael Pereira.

Seis suspeitos, sendo cinco homens e uma mulher, foram presos na rua Senhor dos Passos, no Centro de Porto Alegre. A mulher é dona de um salão de beleza no local. “Três deles possuem bastante antecedentes por crimes patrimoniais semelhantes, furto, roubo e associação criminosa”, constatou o delegado Rafael Pereira à reportagem do Correio do Povo.

Os apliques, usados em alongamento ou extensão de cabelos, foram furtados na madrugada da última quinta-feira, quando ocorreu o arrombamento de um salão de beleza na rua Doutor Barcelos, na área central de Canoas. “As vítimas alegaram que iam quebrar e fechar a loja, pois esse produto nem estava pago e o custo supera os R$ 300 mil. Iam vender para pagar o custo e sobrar algum lucro para o salão”, assinalou o delegado Rafael Pereira. No entanto, o valor de venda pode ultrapassar o dobro da avaliação.

“A velocidade da investigação foi importante para a recuperação da totalidade do material furtado, possibilitando a restituição para as vítimas e, dessa forma, evitando um prejuízo que provavelmente levaria o comerciante à falência”, avaliou.