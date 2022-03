Polícia Civil de SC prende ex-namorada do advogado criminalista gaúcho Carlos Eduardo Martins Lima

publicidade

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu a ex-namorada do advogado criminalista gaúcho Carlos Eduardo Martins Lima, 31 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã do dia 2 deste mês no meio da mata na servidão Cinco Rosas, no bairro Rio Vermelho, no Norte da Ilha de Florianópolis. A BMW dele estava abandonada na mesma região.

A confirmação da prisão foi feita pelo titular da Delegacia de Homicídios da Capital, delegado Ênio de Oliveira Mattos, nesta quarta-feira à reportagem do Correio do Povo. Gaúcha também de Gravataí, a mulher, de 44 anos, foi detida nessa terça-feira, após prestar um novo depoimento na Delegacia de Homicídios. Ela já havia sido ouvida, na condição de testemunha, no início deste mês.

A reportagem do jornal Notícias do Dia, de Florianópolis, apontou que a mulher seria a mandante da morte do advogado criminalista. No entanto, o delegado Ênio de Oliveira Mattos não confirmou a informação e não revelou detalhes sobre a participação dela no assassinato, bem como falou algo a respeito da motivação do homicídio.