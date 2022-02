Polícia Civil deflagra ação contra ocupação de apartamentos por traficantes em Viamão

publicidade

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Viamão, com o apoio do 18º BPM, deflagrou na manhã desta quinta-feira a operação Regresso no bairro Vila Augusta. O alvo foi uma facção criminosa que tem se apossado desde 2019 de alguns apartamentos de um condomínio residencial popular na região. Os moradores, beneficiados pelo programa federal Minha Casa Minha Vida, acabam sendo expulsos.

Houve o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão nos imóveis que foram tomados dos legítimos moradores e usados para o tráfico de drogas pelos criminosos. Um indivíduo, de 23 anos, foi preso em flagrante com um pé de maconha, porções da droga, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Conforme os agentes da DPHPP de Viamão, a ocupação irregular tem gerado reflexos nos homicídios da região por conta de disputas de facções.