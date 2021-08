Polícia Civil descobre que aviário encobria tráfico de drogas na BR 116, em Guaíba

publicidade

Um aviário servia de fachada para ocultar o tráfico de drogas em Guaíba. A descoberta foi realizada pela Polícia Civil, que investiga há um ano e dois meses uma organização criminosa que mantinha um sofisticado esquema de tele entrega, sobretudo de cocaína. O grupo de narcotráfico faturava cerca de R$ 100 mil por semana.

Na manhã desta sexta-feira, a equipe da titular da DP de Guaíba, delegada Karoline Calegari, prendeu cinco criminosos durante a operação Presságio, que foi deflagrada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Houve o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão e de outros dois mandados de prisão preventiva. Armas, munições, telefones celulares e quantias em dinheiro foram apreendidos na ação.

Conforme os policiais civis, a organização de narcotráfico tinha até escala de folga entre os vendedores diretos de drogas. O trabalho investigativo da DP de Guaíba apurou ainda que outros indivíduos atuavam no grupo, ocultando drogas, armas e dissimulando bens adquiridos com o lucro do crime.

Já o local de armazenamento dos entorpecentes ficava em um aviário às margens da BR 116. O estabelecimento comercial vendia galinhas, ovos e bodes para encobrir a verdadeira finalidade.



De acordo com os agentes, o traficante responsável pelo esquema conseguiu assim obter uma considerável condição financeira, realizando gastos expressivos com festas e viagens. Ele adquiriu inclusive uma estética para a companheira na área central da cidade.

“Esta operação é mais uma demonstração da força das polícias gaúchas que trabalham juntas contra a criminalidade. A união de forças inicia com a troca de informações de inteligência e de investigação e segue nas fases operacionais. Ganha a população, perdem os criminosos”, afirmou Felipe Barth, Chefe de Comunicação da PRF/RS.



Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, declarou que “trata-se de uma elaborada investigação que subsidiou uma importante operação especial que abala parte da estrutura do narcotráfico da região metropolitana e capital”.

As ordens judiciais foram cumpridas por 89 policiais civis e 12 policiais rodoviários federais, em 31 viaturas.