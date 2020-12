Polícia Civil e a Brigada Militar procuram assaltantes que renderam família em Alpestre

publicidade

A Polícia Civil e a Brigada Militar realizam buscas na manhã desta quinta-feira para localizar e capturar os criminosos que assaltaram uma residência na área central da cidade de Alpestre. O roubo ocorreu na noite de quarta-feira. Um dos bandidos morreu durante a ação.

Com luvas, armas e rostos cobertos, três ladrões invadiram a moradia e renderam a família. Um parente das vítimas foi alertado sobre a movimentação atípica no local e foi até a casa armado. Os assaltantes atiraram contra ele e ocorreu então um confronto. Um dos ladrões foi baleado e caiu morto nos fundos da moradia.

Os outros cúmplices fugiram no Toyota Corolla usado por eles e levaram junto também o Toyota Corolla das vítimas. Acionada, a Brigada Militar realizou uma varredura em toda a região. O Toyota Corolla foi encontrado capotado depois no interior do município. A investigação está sendo conduzida pelo delegado Ercílio Carletti. Na manhã desta quinta-feira, ele disse que no mínimo participaram três criminosos no assalto.