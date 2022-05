Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal interceptam R$ 1 milhão em produtos na BR 448, em Canoas

publicidade

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Bagé e a Polícia Rodoviária Federal interceptaram na madrugada deste sábado um carregamento de mercadorias trazidas ilegalmente do Uruguai. Os produtos, sobretudo eletrônicos, bebidas e roupas falsificadas, foram avaliados em cerca de R$ 1 milhão.

O flagrante ocorreu com a abordagem de um caminhão, com placas de Rio Grande, na BR 448 (Rodovia do Parque), em Canoas, onde a carga seria entregue. O compartimento do veículo estava todo ocupado pelas mercadorias ilícitas. O motorista, morador de Quaraí, foi preso e vai responder pelo crime de descaminho.