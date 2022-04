Polícia Civil encontra mais uma falsa delegacia usada no "golpe dos nudes" em Novo Hamburgo

publicidade

Mais uma falsa delegacia da Polícia Civil, utilizada no "golpe dos nudes" foi localizada na operação Teatro do Crime II, deflagrada na manhã desta sexta-feira pela 1ª DP de Novo Hamburgo, coordenada pelo delegado Tarcísio Lobato Kaltbach. A “DP” de fachada, que serve para pressionar as vítimas da extorsão ao reproduzir o cenário de uma repartição policial, foi encontrada na localidade de Vila das Flores, no município.

O diretor da 3ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (3ª DPRM), delegado Eduardo Hartz, afirmou que será preciso apurar agora se existe alguma ligação com a outra DP falsa , que foi descoberta na última quarta-feira no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Na ocasião, dois catarinenses e um gaúcho foram presos. Um outro catarinense permanecia foragido.

Na nova DP de fachada, os agentes encontraram uma pistola verdadeira, uma réplica de pistola falsa e um banner da Polícia Civil, além de falsas ocorrências, certidões de óbito e inquéritos em nome do antigo Departamento Estadual da Criança e Adolescente (Deca), que atualmente é chamado de Divisão Especial da Criança e do Adolescente e pertence ao Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV). Havia também uma mesa, uma cadeira, um computador, um monitor, um teclado, uma impressora, um tablet e três telefones celulares, além de um bracelete e um distintivo, na sala.

A DP clandestina seria utilizada para simular a existência de uma verdadeira delegacia especializada no atendimento de crianças e adolescentes vítimas, visando dar mais credibilidade ao golpe aplicado. Os responsáveis pelo local não estavam no local no momento da ação policial, mas todos já estão identificados e responderão pelos crimes cometidos, incluindo extorsão e estelionato.

No golpe dos nudes, a vítima, geralmente um homem maduro, troca mensagens íntimas com uma jovem atraente. Um suposto familiar dela entra em contato e diz que a jovem é menor de idade e que será preciso custear o tratamento psicológico dela devido à exposição. Em um segundo momento, entra um falso policial exigindo dinheiro para não prender ou abrir um processo criminal, tendo como cenário a falsa delegacia. Apavorada, a vítima deposita o diinheiro exigido.