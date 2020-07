Polícia Civil faz megaoperação em São Paulo contra o "Tribunal do Crime"

publicidade

A Polícia Civil realiza uma megaoperação nesta quinta-feira contra o "Tribunal do Crime"" de São Paulo. Até o momento, 16 pessoas foram presas, mais de 40 quilos de drogas apreendidos e três armas localizadas. As informações são da Record TV. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a ação é coordenada pela 8ª Delegacia Seccional, com apoio das demais seccionais, para cumprir 44 mandados de busca e apreensão e 25 mandados de prisões temporárias concedidos pela Justiça.

Após seis meses de investigação, os policiais identificaram a organização criminosa especializada em tráfico de drogas, ocultação de bens e lavagem de dinheiro, assim como a existência de um tribunal do crime.

Participam da operação 334 policiais civis em 141 viaturas. O alvo é uma das maiores facções paulistas. Nesta quinta, foram apreendidos cinco carros, um deles usado no transporte do dinheiro, e uma moto. Algumas mulheres foram conduzidas à delegacia para averiguação.

A operação é uma continuação das investigações da Polícia Civil após a prisão de Wislan Ramos Pereira, conhecido como Jagunço, em abril. Ele seria o responsável pela execução de pessoas “julgadas e condenadas” por integrantes da facção. Ao menos sete corpos enterrados foram encontrados pela polícia.