Polícia Civil faz operação contra torcidas organizadas de Grêmio e Inter

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação contra torcidas organizadas de Grêmio e Inter em Porto Alegre e na região Metropolitana. Furtos, roubos e atos violentos estão relacionados com a ofensiva de hoje. Um dos mandantes dos crimes foi detido em Novo Hamburgo. Ele esteve envolvido na derrubada de uma cabine do VAR e no apedrejamento que ocorreu no estádio do São José.

Conforme os investigadores, faixas e instrumentos que eram roubados ou furtados eram exibidos como troféus nas redes sociais. A Polícia Civil ainda encontrou um conselheiro do Grêmio que estaria envolvido na prática dos crimes. Ele seria integrante da Geral.

