Polícia Civil indicia cinco por ataque ao micro-ônibus com colorados em São Leopoldo

A 2ª DP de São Leopoldo concluiu o inquérito policial que apurou a emboscada ao micro-ônibus de torcedores do Internacional em novembro do ano passado na cidade. Após identificar os cinco principais autores do ataque por meio de imagens e vídeos colhidos nas redes e no local do ataque, o delegado Rodrigo Zucco representou pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos.

Ele observou que as vítimas se negaram a depor e participar do reconhecimento fotográfico dos autores por temerem represálias. “Os cinco autores foram indiciados por roubo, lesões, danos materiais e participação em organização criminosa diante da reiteração de crimes em outras oportunidades”, adiantou. “Já houve manifestação favorável do Ministério Público em relação às prisões”, adiantou.

“São membros de uma torcida organizada”, frisou.Os indivíduos têm idades de 32, 28, 42, 32 e 29 anos, sendo moradores de São Leopoldo e Novo Hamburgo. “Todos com passagens por envolvimento em delitos semelhantes, como brigas de torcidas, danos contra patrimônio público e privado. Dois deles participaram da invasão do campo da Arena do Grêmio no ano passado”, lembrou o titular da 2ª DP de São Leopoldo.

O delegado Rodrigo Zucco acredita que “a extensão da competência do Juizado do Torcedor para abranger delitos cometidos por torcidas organizadas na Região Metropolitana poderia reprimir com maior eficiência os constantes tumultos provocados por torcedores, na verdade bandidos que se infiltram nas torcidas dos clubes no Rio Grande do Sul”.

O ataque ocorreu no final da manhã do dia 6 de novembro do ano passado, um sábado, quando o micro-ônibus que transportava torcedores do Internacional foi parado em uma falsa blitz de fiscalização de trânsito na ERS 240, no bairro Scharlau, em São Leopoldo. O coletivo vinha de Caxias do Sul com destino a Porto Alegre, onde assistiriam o clássico entre Grêmio e Internacional no estádio Beira Rio.

Na emboscada, o micro-ônibus foi desviado da rodovia para uma rua e passou a ser apedrejado sobretudo nos vidros por um grupo de cerca de 20 indivíduos que apareceu correndo de repente em direção ao veículo. Houve ainda saques aos pertences dos colorados. Vários passageiros ficaram feridos e ao menos três passageiros tiveram lesões mais graves. Na ocasião, a ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar.