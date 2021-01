Polícia Civil investiga assassinato de homem em Gravataí

publicidade

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Gravataí investiga o primeiro assassinato de 2021 no município. No final da noite desta segunda-feira, o corpo de um homem foi localizado no banco do motorista de um Chevrolet Onix Plus, com placas de Itajaí, em Santa Catarina. O veículo estava na rua Vitória, no bairro Rincão da Madalena.

A Guarda Municipal foi acionada pelos moradores da área, quando realizava o patrulhamento na região. A Brigada Militar foi comunicada e compareceu no local que ficou isolado para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias.

Segundo o titular da DPHPP de Gravataí, delegado Ricardo Milesi, a vítima, de 28 anos, não tinha antecedentes criminais, sendo morta com dois tiros. “Possivelmente de um revólver”, observou. “As investigações agora vão seguir…Vamos analisar as imagens de câmeras de vigilância que existem na região”, explicou. “Vamos verificar as motivações para o crime”, acrescentou.

O delegado Ricardo Milesi disse ainda que “dentro do veículo foram encontradas duas porções de cocaína, uma porção de maconha e possivelmente um comprimido de ecstasy”. Conforme o titular da DPHPP de Gravataí, o trabalho investigativo pretende apurar, por exemplo, se as drogas têm alguma relação com o homicídio. “Se descarta a possibilidade de latrocínio, pois nenhum pertence da vítima foi subtraído do local”, adiantou.