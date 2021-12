Polícia Civil investiga assassinato de motorista de aplicativo em Viamão

publicidade

A 1ª DP de Viamão, sob comando da delegada Marcela Brito, investiga o assassinato de um motorista de aplicativo, de 45 anos, ocorrido na noite desta sexta-feira. O crime aconteceu em torno das 21h30min na ERS 040 (Rodovia Tapir Rocha), no bairro Sítio São José. A vítima, sem antecedentes criminais, foi encontrada com as mãos e os pés amarrados no interior de um Renault Sandero, de cor prata, com placas de Viamão. O corpo estava no porta-malas do automóvel.

Na manhã deste sábado, em entrevista à reportagem do Correio do Povo, o diretor da 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (1ª DPRM), delegado Juliano Ferreira, contou que um casal foi autuado por latrocínio. “A Brigada Militar desconfiou deste veículo e fez abordagem. Um casal abandonou o carro e fugiu", explicou, observando que o corpo foi então descoberto no porta-malas do carro.

“Na sequência, a guria foi presa e relatou, com requintes de detalhes, que foram assaltar o motorista de aplicativo. O namorado dela acabou matando por esganadura”, disse o delegado Juliano Ferreira. “Pouco depois, a Brigada Militar prendeu o suspeito. Ele relatou exatamente o que a guria falou, as circunstâncias do fato e da morte da vítima, mas acrescentou que foi contratado por R$ 1 mil para matar o motorista”, afirmou o titular da 1ª DPRM.

“É meio fantasiosa esta do homicídio. O que será apurado se realmente foi um roubo ou se foi contratado para matar alguém”, resumiu. “O casal foi autuado por latrocínio por ser a versão mais coerente”, concluiu o delegado Juliano Ferreira.

Policiais militares do 18º BPM atenderam inicialmente a ocorrência. O local foi isolado para o trabalho das equipes do Departamento de Criminalística e do Departamento Médico Legal, ambos do Instituto-Geral de Perícias. O trabalho investigativo da Polícia Civil inclui obtenção de possíveis testemunhas, busca de imagens de câmeras de monitoramento na região e aguardo dos laudos periciais, entre outras diligências.

Palmeiras das Missões

Em Palmeiras das Missões, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 58 anos, e apreendeu dois adolescentes, de 16 e 17 anos, pela morte de uma idosa, de 93 anos, e seu filho, de 60 anos. Investigado como latrocínio, o crime ocorreu na sexta-feira na localidade de Esquina São Bento, na zona rural do município.

Nas diligências, os agentes recolheram a faca usada no crime e vestimentas sujas usadas pelos suspeitos, além de pertences e dinheiro das vítimas. O adulto foi encaminhado ao Presídio de Palmeira das Missões. Já os adolescentes foram apresentados ao Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Campo Bom

Em Campo Bom, um casal morto foi localizado na madrugada deste sábado com marcas de violência e tiros no interior de uma residência na rua Almirante Barroso no bairro Genuíno Sampaio. A casa foi ainda parcialmente incendiada. A mulher tinha 61 anos e o homem possuía 56 anos. Um Chevrolet Prisma, com placas de Capão da Canoa, e uma Fiat Fiorino, com placas de Campo Bom, não foram levados das vítimas.

A ocorrência mobilizou a Polícia Civil, Brigada Militar e Instituto-Geral de Perícias, além do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.