Polícia Civil investiga ataque na vila Maria da Conceição, em Porto Alegre

A 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DPHPP) de Porto Alegre assumiu as investigações sobre o ataque ocorrido no final da noite de sábado na vila Maria da Conceição, no bairro Partenon, que deixou um morto e três feridos. “Um veículo de cor preta, com quatro indivíduos dentro, aproximou-se da rua Nossa Senhora do Brasil. Em frente de determinado local, dois tripulantes descera atirando. Os disparos vieram a atingir quatro indivíduos, tendo um deles vindo a falecer”, relatou a delegada Roberta Bertoldo. “Até o presente momento as informações colhidas não denotam que as vítimas tivessem envolvimento com grupos criminosos”, observou. “Somente a investigação poderá averiguar os motivos para o cometimento da ação”, frisou.

Já a Brigada Militar mantém o policiamento ostensivo reforçado na vila Maria da Conceição. No final de semana, o efetivo do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) realizou incursões na área, dando apoio aos policiais militares do 19º BPM. Ao longo desta semana, a tropa do 1º BPChq estará atuando no período noturno na região.

Relatos de moradores na noite de sábado indicaram que ocupantes de dois veículos, identificados inicialmente como um Ford Fiesta e um Nissan Versa, circularem pelas ruas e efetuaram tiros. Além da rua Nossa Senhora do Brasil, houve relatos de disparos também nas ruas Paulino Azurenha, Barão do Amazonas e Humberto de Campos. Todas as vítimas baleadas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro, mas uma delas não resistiu aos graves ferimentos.