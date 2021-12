Polícia Civil investiga caso de criança enforcada por alça de mochila em creche em Canoas

publicidade

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas, sob comando do delegado Pablo Rocha, investiga o caso de uma criança que, conforme informações iniciais, teria se enforcado na alça de uma mochila pendurada, no interior de uma creche no bairro Olaria, na tarde desta terça-feira. A vítima, um menino de aproximadamente um ano e três meses de idade, encontra-se em estado grave em um hospital, após ser socorrida inconsciente por uma equipe do Samu.

À reportagem do Correio do Povo na manhã desta quarta-feira, o diretor da 2ª Delegacia Regional de Polícia Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, confirmou que o incidente está sendo apurado no inquérito policial já aberto. “A prioridade é esclarecer e, se houver crime, as pessoas serão responsabilizadas”, assegurou.

O trabalho investigativo, que prosseguiu na noite de terça-feira e nesta madrugada, incluirá interrogatório da direção e funcionários da creche, depoimentos dos familiares da criança e laudos periciais, entre outras diligências.