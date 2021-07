Polícia Civil investiga caso do corpo de mulher nua em praça de Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil investiga o caso do corpo de uma mulher encontrada nua em uma praça atrás da Unidade de Saúde Santa Fé, na rua Professor Álvaro Barcellos Ferreira, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Há suspeita de abuso sexual na vítima, que tinha ainda sinais de esganadura.

A descoberta do cadáver ocorreu na manhã da última segunda-feira, mas o crime teria sido durante a madrugada do mesmo dia. A mulher estava deitada de bruços, no meio das árvores. A identificação oficial dela ainda não foi confirmada.

Segundo os moradores da região, o local transformou em ponto de prostituição e consumo de drogas, sobretudo crack. A comunidade reivindica mais segurança na área.