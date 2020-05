Polícia Civil investiga execução no bairro Cascata, em Porto Alegre

publicidade

A 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DPHPP) investiga a execução ocorrida na noite de segunda-feira na avenida Professor Oscar Pereira, no bairro Cascata, em Porto Alegre. No local, um indivíduo que estava dentro de um Renault Logan foi morto com vários tiros. Os atiradores estariam em um Renault Clio, de cor vermelha.

Acionados, os policiais militares do 1º BPM compareceram no local e isolaram a área para o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Buscas foram realizadas na região. Uma equipe volante da Polícia Civil também foi acionada na ocorrência.

Na manhã desta terça-feira, o titular da 6ª DPHPP, delegado Newton Martins de Souza Filho, não descartava a possibilidade de o crime estar vinculado à guerra entre facções criminosas pelo tráfico de drogas. No entanto, ele observou que, neste momento do trabalho investigativo, ainda não tem como apontar com certeza a motivação do assassinato, sendo então verificada outras hipóteses.

Os laudos periciais do IGP, incluindo identificação da vítima, são aguardados e podem confirmar que os disparos foram efetuados com pistolas. Eventuais testemunhas e busca por imagens de câmeras de monitoramento na região estão entre as diligências dos agentes da 6ª DPHPP.