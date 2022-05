Polícia Civil investiga importunação sexual sofrida por frentista em Porto Alegre

publicidade

A 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (1ª Deam) de Porto Alegre abriu um inquérito para investigar um caso de importunação sexual ocorrido em um posto de combustíveis no bairro Lomba do Pinheiro. A vítima, uma frentista, de 22 anos, registrou a ocorrência no final da noite dessa terça-feira. Imagens de uma câmera de vídeo da loja de conveniência, que registraram o fato ocorrido na manhã do último domingo, viralizaram nas redes sociais.

Na manhã desta quarta-feira, a delegada Cristiane Machado Pires Ramos confirmou à reportagem do Correio do Povo que o suspeito já foi identificado. Segundo ela, o agressor, de 25 anos, costumava comprar balas no local e até distribuir as guloseimas para os funcionários.

De acordo com a titular da 1ª Deam, o suspeito ofereceu algumas para a vítima que estava tomando um café e verificando o telefone celular dentro da loja de conveniência. Em seguida, ele pediu contatos dela nas redes sociais. Diante da recusa, o homem passou então uma das mãos nas partes íntimas da frentista e foi na direção da porta, levando então uma surra da vítima.

“Ela ficou com muita raiva, conforme nos relatou, e reagiu de maneira instintiva”, disse a delegada Cristiane Machado Pires Ramos sobre a atitude imediata da frentista após a agressão. “Atuou em legítima defesa. Ela é a vítima de uma importunação sexual”, frisou. “Ela está bastante nervosa agora”, salientou.

A titular da 1ª Deam defendeu que todas as mulheres sempre denunciem e registrem ocorrência em casos semelhantes. A pena para o crime de importunação sexual é de um a cinco anos de prisão.