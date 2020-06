Polícia Civil não descarta linha de investigação em desaparecimento de jovem em Soledade

publicidade

A Polícia Civil ainda não desqualificou nenhuma linha de investigação para o desaparecimento de Paula Schaiane Perin Portes, de 18 anos, ocorrido na noite de quarta-feira passada, em Soledade. Na manhã desta quarta-feira, o delegado Márcio Marodin declarou que a hipótese de homicídio seguido de ocultação do cadáver prevalece, mas “sem descartar nada por enquanto” pois ainda não foi encontrado nenhum corpo. Outras possibilidades em torno do caso são apuradas.

As diligências foram intensificadas após a prisão do primeiro suspeito de envolvimento no desaparecimento da jovem nessa terça-feira. Em nota oficial, a DP de Soledade revelou que “foi verificado por meio de imagens de câmeras de segurança que cinco indivíduos estiveram no local” de onde a jovem sumiu e nunca mais apareceu. “As imagens também revelaram que Paula foi carregada, aparentemente inconsciente, deste imóvel em que ela foi deixada por amigas para o interior de um automóvel, ainda não identificado por quatro destes cinco indivíduos”, acrescentou.

A prisão temporária de dois suspeitos foi então decretada pela Justiça a pedido da Polícia Civil. O indivíduo preso é um dos que estavam com a vítima antes dela desaparecer. “O outro individuo não foi mais localizado, tendo passado a condição de foragido da Justiça. A Polícia Civil continua trabalhando para identificar outros três indivíduos envolvidos no desaparecimento, bem como o veículo utilizado. A polícia passa a suspeitar da ocorrência de um homicídio seguido de ocultação de cadáver, mas as buscas a desaparecida ainda continuam”, concluiu a nota.

A jovem saiu do apartamento de amigos e não foi mais vista desde então. Ela atendeu uma ligação no celular para encontrar-se com um conhecido em outro imóvel e não mais retornou para as amigas. Qualquer informação, mesmo sob anonimato, pode ser encaminhada ao telefone (54) 3381-9250 da DP de Soledade e ao 197 da Polícia Civil.