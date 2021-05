Polícia Civil prende casal que levaria maconha de Alvorada para Esteio

publicidade

Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Civil com cerca de cinco quilos de maconha na manhã desta quinta-feira em Alvorada. O flagrante foi realizado pelos agentes da 1ª DP de Sapucaia do Sul, coordenados pelo delegado Gabriel Borges. O homem e a mulher possuem ligação com uma facção criminosa nascida no bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre. Além disso, o indivíduo já era foragido do sistema prisional.

As investigações duraram em torno de duas semanas. Os policiais civis receberam a informação de que um casal trazia quantidade considerável de entorpecentes para abastecer pontos de venda em Sapucaia do Sul e Esteio. O entorpecente seria oriundo de Alvorada.

A equipe da 1ª DP de Sapucaia do Sul passou a monitorar os locais indicados e conseguiu identificar o veículo suspeito, bem como o provável local de partida do casal. A ação foi então deflagrada e efetuada a abordagem de um Ford Fiesta. Os cinco quilos de maconha seriam entregues em Esteio.

O delegado Gabriel Borges destacou que “os traficantes estavam trazendo quantidade considerável de drogas à região de forma constante”. Ele garantiu que o trabalho investigativo terá prosseguimento para identificar e responsabilizar mais integrantes do grupo.