Polícia Civil prende em Porto Alegre quatro por homicídio com tortura e decapitação

Deflagrada na manhã desta quinta-feira, em Porto Alegre, a Operação Guilhotina cumpriu seis mandados de busca e apreensão e prendeu 4 pessoas de forma preventiva. Os presos são investigados por participação num homicídio ocorrido em novembro do ano passado, quando um corpo de um homem de 22 anos foi decapitado e localizado no bairro Sítio, na Estrada da Palha, em Alvorada, na região Metropolitana.

A cabeça do homem, que não teve a identidade divulgada, estava a cerca de 30 metros do local. Conforme investigações, a vítima tinha antecedentes por tráfico de entorpecentes e outros crimes e já havia morado no local onde o corpo foi encontrado.

No momento, estava residindo em Porto Alegre, numa área pertencente a um grupo rival da facção a qual pertencia. Lá, foi reconhecido, levado, espancado e torturado vivo. Mais tarde, o homem foi conduzido a Alvorada onde teve a cabeça decepada.

