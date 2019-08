Polícia Civil prende "família do crime" envolvida com homicídios e tráfico em Gravataí

publicidade

Uma família inteira envolvida no crime, que atuava como um braço de uma conhecida facção criminosa da Região Metropolitana, foi o alvo na manhã desta sexta-feira da operação Mãos nos Obras deflagrada pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Gravataí. “As prisões envolvem mãe, pai e dois filhos...Toda a família envolvida na traficância e o pai e os filhos também envolvidos nos homicídios”, destacou o delegado Eduardo Limberger Amaral. “Foram presos outros dois traficantes”, acrescentou ele.

A ação resultou na apreensão de R$ 4.475,25 em dinheiro, cerca de 550 pedras de crack, 77 trouxinhas de maconha, 50 buchas de cocaína e quatro armas de fogo, sendo duas pistolas e dois revólveres, além de 96 cartuchos de munição de calibres diversos, um pé de maconha plantado em um balde, celulares, balanças e outros objetos. Um Fiat Palio Weekend também foi recolhido. Segundo o delegado Eduardo Limberger Amaral, o grupo criminoso se autodenominava “Os Obras” e atuava no bairro Tom Jobim, local onde concentrou-se o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e de outros quatro mandados de prisão. A ação teve apoio do 17º BPM e da Guarda Municipal de Gravataí.

A investigação começou após um assassinato e uma tentativa de homicídio ocorridas no começo de julho deste ano na Estrada do Paulizzi, perto da ERS 118, na região do Passo Hilário. O indivíduo morto foi executado com tiros de espingarda calibre 12. Já o sobrevivente, que ficou ferido, foi localizado dias depois internado no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre.