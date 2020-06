Polícia Civil prende suspeito de desaparecimento de jovem em Soledade

publicidade

A Polícia Civil identificou, após investigação em câmeras de segurança, que cinco indivíduos estiveram presentes no local onde Paula Chaiane Perin Portes, de 18 anos, desapareceu na quarta-feira da semana passada em Soledade.

Segundo informado em nota do Departamento de Polícia do município, destes cinco suspeitos, quatro carregaram a jovem para um carro, ainda não identificado. Com estas novas apurações, nesta terça-feira, a Polícia realizou a prisão de um, dos dois suspeitos já identificados, que tiveram sua prisões temporárias autorizadas pela Justiça.

O outro indivíduo ainda não foi localizado e é considerado foragido. A Polícia agora trabalha para identificar os outros três suspeitos e começa a cogitar a ocorrência de um homicídio seguido de ocultação de cadáver, mas mantém buscas à jovem desaparecida.

Na última quarta-feira, Paula saiu do apartamento de amigos e não foi mais vista desde então. As primeiras informações indicam que ela atendeu uma ligação no celular para encontrar-se com um conhecido. Esse indivíduo já prestou depoimento e contou que a jovem foi embora depois em um veículo não identificado.